РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Ранее судимую 19-летнюю жительницу подмосковного Красногорска задержали в Люберцах за попытку кражи из торгового центра, говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Московской области.

На пульт дежурного Люберецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «Тревога» с охраняемого торгового комплекса на Новорязанском шоссе. Наряд группы задержания оперативно прибыл по указанному адресу. На месте выяснилось, что женщина сложила в детскую коляску 4 шуруповерта, 3 комплекта постельного белья, моющие средства, а также меховые изделия и попыталась незаметно провезти неоплаченный товар через кассовую зону с целью дальнейшей перепродажи.

«Сотрудники Росгвардии задержали женщину и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Злоумышленницей оказалась 19-летняя ранее судимая жительница Красногорска», - говорится в сообщении.

Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«В настоящее время проводится проверка», - заключается в материале.