РИАМО - 5 авг. Две выпускницы из подмосковного Воскресенска заработали по 100 баллов каждая на едином государственном экзамене по химии, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Сто баллов заработала выпускница школы №11 Алена Капранова (преподаватель Лариса Перегудова) и выпускница школы №4 Кристина Акимова (преподаватель Елена Смывина)», — говорится в сообщении.

У Алены это второй отличный результат. Ранее девушка получила 100 баллов за ЕГЭ по русскому языку. Алена мечтает поступить в медицинский институт и стать врачом.

Капранова стала в Воскресенске второй выпускницей, чьи результаты по двум экзаменам составляют 200 баллов. Выпускник лицея №22 Всеволод Дальнев также сдал два экзамена на 100 баллов: по русскому языку и литературе.