РИАМО - 5 авг. В среду прошел совместный рейд ЦППК и управления на транспорте МВД России по ЦФО по пресечению несанкционированных переходов через железнодорожные пути, в его рамках выявили более 10 нарушений на станции Люберцы-1 Казанского направления МЖД, говорится в сообщении пресс-службы ЦППК.

Нарушителям в ходе рейда напомнили о правилах поведения на железной дороге. Также всем им вручили брошюру с памяткой о том, что рядом с железной дорогой не стоит делать селфи и ходить в наушниках.

«Ежедневная безопасность пассажиров - наш главный приоритет. Мы напоминаем о правилах с помощью плакатов на станциях и в поездах, а также на официальных страницах в социальных сетях. Также информация о безопасности на железной дороге появляется на табло бегущей строкой», ‒ сказала пресс-секретарь АО «Центральная ППК» Софья Попова.

Она уточнила, что любое происшествие на железной дороге ведет к увеличению интервала между поездами, а также к изменениям в графике.

С января по июнь 2020 года на Московском транспортном узле получили различные травмы 319 человек, в том числе 25 из них были несовершеннолетними. За этот же промежуток времени погибли 196 человек, из них 11 детей.

«Большинство несчастных случаев связано с несанкционированным переходом через железнодорожные пути. За шесть месяцев 2020 года к административной ответственности за данный вид правонарушений привлечено более 3,2 тысячи граждан», - отмечается в материале.

Замначальника управления организации охраны общественного порядка УТ МВД России по ЦФО полковник полиции Андрей Горбунов напомнил, что на железной дороге нужно проявлять повышенное внимание и собранность, а также переходить пути только в установленных для этого местах.

«За первое полугодие на участках обслуживания зарегистрировано снижение фактов травматизма граждан», ‒ добавил Горбунов.

В 2019 году на участке Московского транспортного узла более 750 человек получили травмы различной степени тяжести, из них 484 умерли от полученных травм. Также на железной дороге пострадали 59 несовершеннолетних, из них 33 погибли.