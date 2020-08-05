РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Рабочие приступили к установке новой детской площадки в одном из дворов на улице Свердлова в Подольске в рамках комплексного благоустройства, сообщил «РИАМО в Подольске» директор управляющей компании «МУЖРП №5» Николай Степанов.

В текущем году в округе был сокращен список дворовых территорий, где будет проведено комплексное благоустройство. Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой рабочие приступили к работам позднее, чем обычно. Всего в Подольске планируют привести в порядок 30 дворов.

«В настоящее время проводится комплексное благоустройство в дворе домов №№1 и 3 по улице Свердлова, а также дома №4 по улице Большой Серпуховской. Рабочие уже приступили к установке игровых элементов на детской площадке, отремонтировали асфальтовое покрытие. До 15 августа на площадке появится мягкое покрытие, а к 1 сентября бедует закончен ремонт тротуаров», - сказал Степанов.

Он отметил, что УК также проводит реконструкцию мусороуборочной площадки, а после установки игровых элементов установит 5 лавочек и 5 урн.

Всего в текущем году на территории обслуживания «МУЖРП №5» будет благоустроено 5 дворов и установлено 5 детских площадок.