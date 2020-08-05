РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. Врач Люберецкой областной больницы Павел Коробейников стал лучшим травматологом-ортопедом Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В регионе подвели итоги XVIII областного конкурса «Лучший врач Московской области».

«Заведующий травматологическим отделением центрального поликлинического отделения Люберецкой областной больницы Павел Коробейников признан лучшим травматологом-ортопедом Подмосковья. Победа в этой номинации досталась люберчанину по результатам ежегодного конкурса», - говорится в сообщении.

Ежегодное профессиональное состязание специалистов сферы здравоохранения призвано улучшить уровень их работы, повысить качество и доступность медицинских услуг.

«Поздравляем Павла Коробейникова с заслуженной победой», - заключается в сообщении.