РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. Жителей Щелкова информируют о том, что с 16 июля новым поставщиком коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению является «Теплоресурс», сообщается на сайте администрации городского округа.

«В связи с этим платежные документы, выставленные «РЦ-Платежные системы» за июль, просим считать ошибочными и недействительными. Не производите оплату по данным квитанциям и реквизитам «Теплоцентраль», - говорится в сообщении.

Новые платежные документы за услуги теплоснабжения в июле будут направлены от МособлЕИРЦ в августе текущего года.

Данная информация касается только тех котельных, которые были переданы в администрацию в этом году. Список можно найти по ссылке: https://vk.com/wall-68834779_63666.

Телефон для справок: 8(496)561-11-47 (управление ЖКХ), 8(496)562-82-45 (МУП «Межрайонный Щелковский Водоканал»).