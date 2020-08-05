РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Рабочие установили игровые элементы на детской площадке в одном из дворов на Революционном проспекте Подольска в рамках комплексного благоустройства, сообщил «РИАМО в Подольске» директор управляющей компании «МУЖРП №1» Алексей Соловов.

Всего на территории обслуживания «МУЖРП №1» планируется провести комплексное благоустройство во дворах: дома №12 по улице Мраморной; дома №3 по улице Огородной, дома №4 по улице Пантелеева и дома №26 по улице Рабочей.

«В настоящее время работы проводятся на третей дворовой территории, в которую входят дома №№25/12, 19/21 и 23 по Революционному проспекту. Уже установлена спортивная площадка для занятий воркаутом, а также малые архитектурные формы на детской площадке. До 15 августа подрядчиком будут выполнены работы по укладке покрытия, а до 1 сентября - по ремонту асфальтобетонного покрытия с парковочными карманами и тротуарами», - сказал Соловов.

Он отметил, что игровые элементы для детской площадки согласовывались с жителями.

Также на прошедшей неделе была открыта универсальная спортивная площадка у дома №4 по улице Мраморной.