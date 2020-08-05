РИАМО - 5 авг. В Москве правоохранители установили родителей малыша, оставленного в коляске ночью на улице, говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры столицы.

В ночь на среду возле подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с маленьким ребенком. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Ребенка доставили в больницу, его жизни ничто не угрожает.

«Дорогомиловская межрайонная прокуратура в ходе проводимой проверки по факту обнаружения малолетнего ребенка опросит родителей мальчика, которые установлены, а также проверит условия его проживания», — говорится в сообщении.

Кроме того, прокуратура даст оценку факту отсутствуя свидетельства о рождении ребенка, которому 8 сентября исполнится 1 год.

Ранее департамент труда и социальной защиты Москвы взял ситуацию с брошенным ребенком на контроль.