РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Педагогический коллектив в новом детском саду на 150 мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска сформирован на 100%, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

Хаймурзина и министр образования Московской области Ирина Каклюгина открыли новый детский сад на улице 70-летия Победы в микрорайоне Путилково в среду.

«Поздравляю родителей и детей. Уверена, что детям здесь будет хорошо. Сотрудники - педагогический коллектив, технический персонал – укомплектованы на 100%. Подготовлены хореографический и спортивный залы, помещения для занятий в кружках и секциях», - сказала Хаймурзина.

Она добавила, что для городского округа Красногорск это 54-й муниципальный детский сад. Всего в детском саду шесть групп, в том числе одна ясельная.

Детский сад входит в состав воспитательно-образовательного комплекса «Вершина». Школу на 1,1 тысячи мест планируют открыть 1 сентября этого года.