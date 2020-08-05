РИАМО - 5 авг. Актер Михаил Ефремов попросил сделать замечание адвокату Александру Добровинскому, который ранее заявил, что актер «подхрюкивал» в суде, сообщает kp.ru.

В среду Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению громкого уголовного дела о смертельном ДТП.

«Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы «подхрюкивал», — сказал Ефремов.

Артист добавил, что его данное высказывание не оскорбляет, так как он является болельщиком «Спартака», но за детей он переживает.

«Прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно», — подчеркнул Ефремов.

В центре Москвы 8 июня пьяный Ефремов за рулем джипа выехал на встречку и врезался в фургон, за рулем которого был 58-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Позже водитель умер в больнице.

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Он находится под домашним арестом.

Адвокат Ефремова обвинил сторону защиты в фальсификации доказательств>>