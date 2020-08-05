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Агрессивные бездомные животные: куда обращаться Москве и Подмосковье

Что делать, если вы столкнулись с агрессивной бездомной собакой во дворе или на улице, РИАМО рассказали эксперты.
© РИА Новости,   Константин Чалабов

Новый закон

© РИАМО,   Николай Корешков

За любых бездомных животных отвечает государство. Как напоминает старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, с 1 января 2020 года вступили в силу основные положения нового федерального закона об ответственном обращении с животными (N 498-ФЗ от 27.12.2018). Законом предусмотрены меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними.

В законе также прописано, что такое «деятельность по обращению с животными без владельцев». Она включает в себя отлов таких животных, их содержание (лечение, вакцинацию, стерилизацию) и возврат на прежние места их обитания, уточняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.

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Куда сообщать о бездомных животных

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

По словам Аванесова, согласно статье 8 закона «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (ред. от 20.11.2019), мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на его территории, относятся к вопросам местного значения городского округа.

В Московской области, согласно закону от 28.12.2016 N 201/2016-ОЗ, полномочиями по организации мероприятий по обращению с бездомными животными наделяются органы местного самоуправления.

Таким образом, по поводу бродячих собак и кошек, будь они агрессивные или нет, в Москве можно обращаться в префектуру округа, на территории которого обнаружены животные, а в Подмосковье – в администрацию муниципалитета.

Москвичи также могут сообщить о бездомных животных в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Направить обращение можно через электронную приемную на портале мэрии.

Жители Подмосковья могут сообщать о бездомных и агрессивных животных через портал «Добродел» (категории «Ветеринария» – «Отлов безнадзорных собак и кошек»), обращения направляются в местную администрацию, а затем подрядная организация, с которой у нее заключен договор, должна выполнить работы по отлову.

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Что происходит после отлова

© РИАМО,   Николай Корешков

По словам Наталии Пшеничниковой, отловленные животные перевозятся в карантинный пункт содержания, где они проходят медицинское обследование на выявление заболеваний с дальнейшим оказанием профессиональной ветеринарной помощи, которая включает в себя лечение, стерилизацию и вакцинирование. В Москве и Подмосковье собак также чипируют, добавил Юрий Аванесов.

Агрессивные животные, которых невозможно пристроить в добрые руки, перевозятся в адаптационный центр, где с ними постоянно работают кинологи-волонтеры.

Неагрессивные животные, в зависимости от обстоятельств, после проведения всех ветеринарных процедур, могут быть: пристроены в добрые руки; переданы организациям, владеющим большими территориями для охраны объектов (в результате собаки обретают дом и питание); переданы в муниципальный либо частный приют или возвращены в естественную среду обитания.

По словам Аванесова, сведения (фотография, краткое описание, дата, место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом поступившем животном без владельца или животном, от которого хозяин отказался, размещаются в Интернете сотрудниками приюта не позднее, чем в течение трех дней со дня его поступления.

Стерилизованные животные без владельцев, уже имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат (статья 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»). Однако это не касается агрессивных особей.

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Что делать, если животное агрессивно

© РИА Новости,   Сергей Ермохин

По закону бездомные животные, проявляющие агрессию, после отлова должны содержаться в специализированных адаптационных центрах или приютах пожизненно, их не выпускают в естественную среду обитания, говорит Наталия Пшеничникова.

Если уже стерилизованное и вакцинированное животное было возвращено на свое прежнее место обитания и проявляет агрессию, то нужно сообщить об этом в соответствующие государственные органы: в Москве – в Департамент природопользования и охраны окружающей среды через портал mos.ru, а в Подмосковье – на портал «Добродел» или напрямую в префектуру или в администрацию населенного пункта. При обращении следует подробно описать ситуацию и место обнаружения животного.

Если ответственные органы ничего не предпринимают, Юрий Аванесов рекомендует отправлять соответственную жалобу на бездействие должностных лиц в прокуратуру.

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Могут ли усыпить животное

  pxhere.com

Даже агрессивную бездомную собаку усыпить нельзя, это запрещено законом.

Усыпить могут нежизнеспособное животное, чтобы прекратить его физические страдания, при условии, что неизлечимое тяжелое заболевание или несовместимая с жизнью травма достоверно установлена ветеринаром. Эвтаназия проводится максимально гуманными методами.

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