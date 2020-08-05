Агрессивные бездомные животные: куда обращаться Москве и Подмосковье

Новый закон
За любых бездомных животных отвечает государство. Как напоминает старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Университета «Синергия» Наталия Пшеничникова, с 1 января 2020 года вступили в силу основные положения нового федерального закона об ответственном обращении с животными (N 498-ФЗ от 27.12.2018). Законом предусмотрены меры по защите животных от жестокого обращения, а также по обеспечению безопасности граждан при взаимодействии с ними.
В законе также прописано, что такое «деятельность по обращению с животными без владельцев». Она включает в себя отлов таких животных, их содержание (лечение, вакцинацию, стерилизацию) и возврат на прежние места их обитания, уточняет ведущий юрист «Европейской юридической службы» Юрий Аванесов.
Куда сообщать о бездомных животных
По словам Аванесова, согласно статье 8 закона «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (ред. от 20.11.2019), мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на его территории, относятся к вопросам местного значения городского округа.
В Московской области, согласно закону от 28.12.2016 N 201/2016-ОЗ, полномочиями по организации мероприятий по обращению с бездомными животными наделяются органы местного самоуправления.
Таким образом, по поводу бродячих собак и кошек, будь они агрессивные или нет, в Москве можно обращаться в префектуру округа, на территории которого обнаружены животные, а в Подмосковье – в администрацию муниципалитета.
Москвичи также могут сообщить о бездомных животных в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Направить обращение можно через электронную приемную на портале мэрии.
Жители Подмосковья могут сообщать о бездомных и агрессивных животных через портал «Добродел» (категории «Ветеринария» – «Отлов безнадзорных собак и кошек»), обращения направляются в местную администрацию, а затем подрядная организация, с которой у нее заключен договор, должна выполнить работы по отлову.
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Что происходит после отлова
По словам Наталии Пшеничниковой, отловленные животные перевозятся в карантинный пункт содержания, где они проходят медицинское обследование на выявление заболеваний с дальнейшим оказанием профессиональной ветеринарной помощи, которая включает в себя лечение, стерилизацию и вакцинирование. В Москве и Подмосковье собак также чипируют, добавил Юрий Аванесов.
Агрессивные животные, которых невозможно пристроить в добрые руки, перевозятся в адаптационный центр, где с ними постоянно работают кинологи-волонтеры.
Неагрессивные животные, в зависимости от обстоятельств, после проведения всех ветеринарных процедур, могут быть: пристроены в добрые руки; переданы организациям, владеющим большими территориями для охраны объектов (в результате собаки обретают дом и питание); переданы в муниципальный либо частный приют или возвращены в естественную среду обитания.
По словам Аванесова, сведения (фотография, краткое описание, дата, место обнаружения и иные дополнительные сведения) о каждом поступившем животном без владельца или животном, от которого хозяин отказался, размещаются в Интернете сотрудниками приюта не позднее, чем в течение трех дней со дня его поступления.
Стерилизованные животные без владельцев, уже имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат (статья 18 ФЗ «Об ответственном обращении с животными»). Однако это не касается агрессивных особей.
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Что делать, если животное агрессивно
По закону бездомные животные, проявляющие агрессию, после отлова должны содержаться в специализированных адаптационных центрах или приютах пожизненно, их не выпускают в естественную среду обитания, говорит Наталия Пшеничникова.
Если уже стерилизованное и вакцинированное животное было возвращено на свое прежнее место обитания и проявляет агрессию, то нужно сообщить об этом в соответствующие государственные органы: в Москве – в Департамент природопользования и охраны окружающей среды через портал mos.ru, а в Подмосковье – на портал «Добродел» или напрямую в префектуру или в администрацию населенного пункта. При обращении следует подробно описать ситуацию и место обнаружения животного.
Если ответственные органы ничего не предпринимают, Юрий Аванесов рекомендует отправлять соответственную жалобу на бездействие должностных лиц в прокуратуру.
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Могут ли усыпить животное
Даже агрессивную бездомную собаку усыпить нельзя, это запрещено законом.
Усыпить могут нежизнеспособное животное, чтобы прекратить его физические страдания, при условии, что неизлечимое тяжелое заболевание или несовместимая с жизнью травма достоверно установлена ветеринаром. Эвтаназия проводится максимально гуманными методами.
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