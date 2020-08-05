Агрессивные бездомные животные: куда обращаться Москве и Подмосковье

По словам Аванесова, согласно статье 8 закона «Об организации местного самоуправления в городе Москве» (ред. от 20.11.2019), мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на его территории, относятся к вопросам местного значения городского округа.

В Московской области, согласно закону от 28.12.2016 N 201/2016-ОЗ, полномочиями по организации мероприятий по обращению с бездомными животными наделяются органы местного самоуправления.

Таким образом, по поводу бродячих собак и кошек, будь они агрессивные или нет, в Москве можно обращаться в префектуру округа, на территории которого обнаружены животные, а в Подмосковье – в администрацию муниципалитета.

Москвичи также могут сообщить о бездомных животных в Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Направить обращение можно через электронную приемную на портале мэрии.

Жители Подмосковья могут сообщать о бездомных и агрессивных животных через портал «Добродел» (категории «Ветеринария» – «Отлов безнадзорных собак и кошек»), обращения направляются в местную администрацию, а затем подрядная организация, с которой у нее заключен договор, должна выполнить работы по отлову.

Как подготовить собаку к лету: уберечь от клещей, змей и ожогов>>