РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 авг. Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» нашли живой 62-летнюю Наталью Чередниченко, пропавшую 17 суток назад в Балашихе, сообщается на странице отряда в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Чередниченко не было известно с 20 июля текущего года. Она вышла из дома и не вернулась. Женщина нуждалась в медицинской помощи. Волонтеры выезжали на поиски женщины, расклеивали ориентировки в Балашихе.

«Найдена. Жива», – говорится в сообщении.