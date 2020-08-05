РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Подольский активист Денис Абашкин отремонтировал самостоятельно свой подъезд, потратив на это около 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Ассоциации управляющих МКД «Основа».

Абашкину понадобилось 1,5 месяца, чтобы превратить обычный подъезд многоквартирного дома 41/5 на улице Советской в стильный вестибюль. Он сделал мраморный пол и стены, а на потолке установил светодиодную подсветку. Работы он провел в холле подъезда №5 жилого комплекса «Атлант».

«Провести ремонт активист решил 2 года назад, на тот момент техническое состояние подъезда полностью отвечало всем требованиям. Управляющая компания «Капитал-Инвест» исправно выполняла нормативный перечень работ по содержанию холла в надлежащем состоянии. Тем не менее Абашкин решил для себя, что подъезд должен выглядеть гораздо лучше. В итоге на обустройство подъезда у предпринимателя ушло порядка 1 миллион рублей», - говорится в сообщении.

Все вопросы по ремонту активист решал лично. Тщательно выбирал материалы, продумывал каждую деталь. В процессе рабочие полностью демонтировали старое напольное покрытие, заменив его на новое, смонтировали плитку на стенах, переоборудовали инженерные системы центрального отопления и холодного водоснабжения. Данные работы, как и положено, были предварительно согласованы с управляющей компанией.

«Также подрядчик выполнил отделку лифтовых дверей, смонтировал потолок, установил почтовые ящики из нержавеющей стали. Для безопасности и предотвращения вандализма в холле сделали систему видеонаблюдения. В проведении отдельных видов работ по установке пожарной сигнализации и переносу инженерных коммуникаций Абашкину помогали активные соседи», - поясняется в материале.

В ближайших планах Абашкина и управляющей компании «Капитал-Инвест» — отремонтировать входные группы четырех подъездов дома 41/5 на улице Советской. Работы, включающие замену ступеней и монтаж пандусов из нержавеющей стали, предполагается выполнить до конца 2020 года.