РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 5 авг. В подмосковных Котельниках отремонтировали Дзержинское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках ремонтной программы региональных дорог в горокруге Котельники отремонтировали Дзержинское шоссе общей протяженностью 3,2 километра. Ремонт дорог регионального значения в Подмосковье ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – говорится в сообщении.

Шоссе является одной из центральных улиц города и соединяет Котельники с Новорязанским и Новоегорьевским шоссе. Последний раз шоссе ремонтировалось в 2010 году. Заказчиком работ выступило подведомственное Минтрансу региона ГБУ МО «Мосавтодор», подрядчик – ООО «АСК».

«Дзержинское шоссе является одной из интенсивных дорог в области, ежедневно по нему проезжают около 30 тысяч автомобилей. Поэтому дорогу отремонтировали с применением износостойкой щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Также на участке укрепили обочины, заменили бортовой камень и нанесли горизонтальную дорожную разметку», – отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Также в Котельниках завершили ремонт муниципальных дорог общей протяженностью порядка 1,7 километра – покрытие обновили на дорогах в микрорайоне Ковровый от Дзержинского шоссе до дома №33, от улицы Железнодорожной до дома №21 на улице Асфальтовой и в промзоне Силикат.