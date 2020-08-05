РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В Балашихе ищут мужчину, который 27 июля ушел из медучреждения и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 52-летний Максим Владимирович Петровичев, городской округ Балашиха, Московская область. Двадцать седьмого июля вышел из медучреждения и пропал», – отмечается в сообщении.

Рост Петровичева 175 сантиметров, он худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза серо-голубые. Был одет в бежевую с темно-серыми полосками футболку, темно-синие спортивные брюки, черные кожаные туфли.

Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.