РИАМО - 5 авг. Специалисты природных территорий ГПБУ «Мосприрода» в последнее время все чаще фиксируют в парках города лис, которые разгуливают средь бела дня и никого не боятся, поэтому они дали советы, как вести себя при встрече с животным, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Чаще всего лис встречают в на юге, юго-востоке, юго-западе, западе, востоке столице, а также в новой Москве. В этом году несколько выводков лисят замечены в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в Бирюлевском лесопарке.

«Появление лис в черте города вполне объяснимо: жить в московских лесопарках им удобно и безопасно. Здесь на них никто не охотится, практически нет природных врагов, зато можно легко найти пищу в любое время года. А режим самоизоляции и вовсе создал для диких животных вольготные условия: в парках тишина, нет людей и собак», - говорится в сообщении.

При встрече с лисой не стоит полагать, что она бешеная. На природных территориях это маловероятно, поскольку здесь регулярно проводят вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства с помощью раскладки препаратов с вакциной.

Однако очень важно помнить, что близкое общение с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасно. Стоит помнить, что лисы являются переносчиками других болезней: бруцеллеза, лептоспироза, стригущего лишая.

При встрече с лисой важно знать, что первыми они не нападают, их можно только спровоцировать. Поэтому не нужно пытаться подойти ближе, погладить или покормить животное с руки.

Также не следует делать резких движений как в сторону животного, так и от него, размахивать руками и смеяться, - лиса может решить, что это оскал, и воспримет его в качестве призыва к бою.

Лучше всего при встрече с лисой тихо постоять и подождать, когда животное убежит. Или уходить спиной вперед.