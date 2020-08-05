РИАМО - 5 авг. Специалисты природных территорий ГПБУ «Мосприрода» в последнее время все чаще фиксируют в парках города лис, которые разгуливают средь бела дня и никого не боятся, поэтому они дали советы, как вести себя при встрече с животным, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.
Чаще всего лис встречают в на юге, юго-востоке, юго-западе, западе, востоке столице, а также в новой Москве. В этом году несколько выводков лисят замечены в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» и в Бирюлевском лесопарке.
При встрече с лисой не стоит полагать, что она бешеная. На природных территориях это маловероятно, поскольку здесь регулярно проводят вакцинацию диких плотоядных животных от бешенства с помощью раскладки препаратов с вакциной.
Однако очень важно помнить, что близкое общение с дикими животными, даже если они выглядят симпатичными и дружелюбными, может быть опасно. Стоит помнить, что лисы являются переносчиками других болезней: бруцеллеза, лептоспироза, стригущего лишая.
При встрече с лисой важно знать, что первыми они не нападают, их можно только спровоцировать. Поэтому не нужно пытаться подойти ближе, погладить или покормить животное с руки.
Также не следует делать резких движений как в сторону животного, так и от него, размахивать руками и смеяться, - лиса может решить, что это оскал, и воспримет его в качестве призыва к бою.
Лучше всего при встрече с лисой тихо постоять и подождать, когда животное убежит. Или уходить спиной вперед.
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