РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 авг. Школу на 1,1 тысячи мест в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска планируют открыть 1 сентября, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

Вместе с министром образования Московской области Ириной Каклюгиной Хаймурзина в среду открыла новый детский сад на улице 70-летия Победы в микрорайоне Путилково.

«Группа компаний «ПИК» достроила и сдала воспитательно-образовательный комплекс, который состоит из двух больших объектов – школы на 1,1 тысячи мест и детского сада. Сегодня мы открыли детский садик. Школу будем открывать первого сентября» – сказала Хаймурзина.

Она добавила, что на сегодняшний день в школу уже записаны 600 детей.

«Практически укомплектован педагогический состав», – отметила Хаймурзина.

По словам главы муниципалитета, в Красногорске продолжают возводить социальные объекты.

«Мы начали строительство школы на улице Молодежной в поселке Нахабино. До конца года будет сдан детский сад в ЖК «Ильинские луга», – заключила Хаймурзина.