РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. В связи с проведением плановых работ с 7 по 13 августа будет отключена подача электроэнергии в ряд населенных пунктов Щелкова, сообщается на официальной странице Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Щелковский РЭС Восточных электрических сетей филиала ПАО «МОЭСК» уведомляет, что в связи с производством плановых будет пройдут временные отключения в ряде населенных пунктов», - говорится в сообщении.

Седьмого августа будет отключена электроэнергия в деревнях Богослово и Костюнино, 8 и 11 августа - в селе Петровское и деревне Огуднево, 9 августа - в деревне Еремино. С 10 по 13 августа электричество будет отключено селе Рязанцы и деревне Еремино.

Во всех населенных пунктах отключение электроэнергии будет проводиться с 09:00 до 17:00.