РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 авг. Рабочие завершат установку детских и спортивных площадок во дворах Подольска до 15 августа в рамках комплексного благоустройства, всего к концу месяца в округе приведут в порядок 30 дворовых территорий, сообщила «РИАМО в Подольске» начальник отдела содержания придомовых территорий МКУ «Окружное хозяйство» Наталья Серегина.

В текущем году в округе был сокращен список дворовых территорий, где будет проведено комплексное благоустройство. Это связано с пандемией коронавируса, из-за которой рабочие приступили к работам позднее, чем обычно. Всего в Подольске планируют привести в порядок 30 дворов.

«На сегодняшний день в округе ведутся работы по комплексному благоустройству дворовых территорий по 18 адресам, на 13 из них проводится обустройство детских игровых и спортивных площадок, а на пяти - обустройство асфальтобетонного покрытия. На 14 дворовых территориях работы полностью планируют завершить к 15 августа, также к этой дате рабочие должны завершить ремонт асфальта и установку площадок во дворах», - сказала Серегина.

Она отметила, что завершить полностью все работы по всем адресам планируется до 31 августа, в комплексное благоустройство включено восемь основных элементов: ремонт асфальтобетонного покрытия, установка детских и спортивных площадок, освещения и многое другое.