РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина открыла детский сад образовательного центра «Вершина» в микрорайоне Путилково подмосковного Красногорска, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В церемонии также приняли участие глава горокруга Эльмира Хаймурзина, представители администрации муниципалитета и застройщика микрорайона, группы компаний «ПИК», а также будущие воспитанники детского сада и их родители.

«Потрясающий сад – современный, с современными пищеблоком, игровыми и спальными комнатами. Здесь есть замечательный концертно-балетный зал с профессиональным станком для балета, есть спортивный зал с мягким покрытием», - сказала Каклюгина.

Она также отметила, что площадки на территории учреждения сделаны в современном стиле, они комфортные и удобные для детей.

«Мне очень понравилось. Сад – мечта. В моем детстве таких садов не было», - отметила Каклюгина.

Она добавила, что к 1 сентября в Подмосковье планируют открыть еще 21 школу и 14 детских садов.

«Система образования – один из приоритетов губернатора и правительства Московской области. За последние пять лет в регионе было построено почти 100 школ и более 200 садов. Такого уровня и темпа строительства нет ни в одном субъекте страны», - заключила Каклюгина.