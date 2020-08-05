РИАМО - 5 авг. Маленький мальчик, которого прохожие нашли ночью в коляске около жилого дома в Москве, находится в больнице, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщается на сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В ночь на среду возле подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие обнаружили коляску с маленьким ребенком. Они сообщили об этом в правоохранительные органы.

«По имеющейся информации, ребенок в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Ведомство держит данную ситуацию на контроле», — говорится в сообщении.

При необходимости найденному мальчику будет оказана вся нужная помощь.