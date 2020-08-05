РИАМО - 5 авг. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил защиту потерпевшей стороны в фальсификации доказательств по делу о резонансном ДТП с участием его подзащитного, сообщает Федеральное агентство новостей.

Пашаев заявил, что сторона потерпевших хочет привлечь к суду «лжесвидетелей», которые видели артиста за рулем сразу после аварии.

«Защита заслуженного артиста попросила суд отнестись скептически к доказательствам и дать им надлежащую оценку. Абрамова (судья - ред.) приняла заявление о фальсификации доказательств к материалам дела, но сообщила, что даст ему оценку позднее», — говорится в сообщении.

Авария с участием Ефремова произошла в центре столицы 8 июня. В ДТП пострадал водитель-курьер Сергей Захаров. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой и переломами, но спасти мужчину не удалось. В крови актера были обнаружены алкоголь и следы наркотических средств. Артиста поместили под домашний арест.

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