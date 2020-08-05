РИАМО - 5 авг. Актер Михаил Ефремов в ходе заседания суда заявил, что не признает свою вину в смерти курьера Сергея Захарова, передает ТАСС.

В среду в Пресненском суде столицы начался процесс по делу о смертельном ДТП с участием артиста.

«Как я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — сказал Ефремов.

Авария произошла в центре Москвы 8 июня. Актер на своей машине пересек двойную сплошную и влетел в автомобиль Lada. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице.