РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. В городском округе Мытищи по 9 августа проверят на безопасность осуществление пассажирских перевозок, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В целях повышения безопасности и профилактики аварийности с участием грузового и пассажирского транспорта, а также пресечения нарушений требований ПДД РФ с 3 по 9 августа на территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» проводятся сразу два оперативно-профилактических мероприятия «Грузовик» и «Пассажирские перевозки».

«Следует помнить, что осуществлять пассажирские перевозки может индивидуальный предприниматель или компания, получившие специальное разрешение (лицензию) на этот вид деятельности. В первую очередь при осуществлении перевозок должен быть гарантирован профессионализм водителей, осуществляющих перевозку пассажиров», - говорится в сообщении.

Каждый автобус, используемый для перевозки пассажиров (за исключением регулярных перевозок по городским и пригородным маршрутам), должен быть оснащен тахографом, который позволяет контролирующим органам при проведении проверок получить информацию о скорости и маршруте движения транспортных средств, а также о режиме труда и отдыха водителей.

«Кроме этого сотрудники Госавтоинспекции проведут проверки автотранспортных предприятий и ИП, выполняющих перевозки грузовиками, в первую очередь, имеющими высокие относительные показатели аварийности, характеризующиеся низкой транспортной дисциплиной водителей, а также эксплуатирующих ТС по договорам аренды. Проверке подлежат специализированные предприятия, оказывающие грузовым перевозчикам услуги по проведению проверок технического состояния ТС, предрейсовому медицинскому осмотру водителей», - отмечается в сообщении.