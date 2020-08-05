РИАМО - 5 авг. Западный (калифорнийский) цветочный трипс, считающийся карантинным для Российской Федерации объектом, выявлен в срезах гипсофилы из Нидерландов на складе в подмосковном Краснознаменске, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям.

Карантинный объект выявили на фитосанитарном контрольном посту на СВХ ООО «ОСТ-Терминал». Проверка проводилась специалистами 21 июля текущего года.

«Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ ВНИИКР)», – уточняется в сообщении.

Зараженные срезы цветов уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.