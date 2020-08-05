РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Молодежный экологический лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием «Чистый город» начнет работать в Балашихе и в микрорайоне Железнодорожный с 10 августа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

В прошлом году экологический лагерь «Чистый город» в Балашихе посетили 675 детей. За работу по уборке им заплатили по 8,8 тысячи рублей и выдали трудовые книжки.

«Лагерь будет работать с 10 августа сразу по двум адресам – в Балашихе и микрорайоне Железнодорожный. Там ждут подростков от 14 до 18 лет. Половину дня ребята будут заниматься уборкой общественных территорий города, а после обеда для них будут проводить лекции, мастер-классы, спортивные занятия», - говорится в сообщении.

Подать документы для участия в лагере можно с 3 августа – по адресу Московский проезд, дом 13 (МБУ «ДПЦ «Семья», телефон - 8 (495) 521-99-83); с 6 августа – микрорайон Железнодорожный, улица Октябрьская, дом 17 (МБУ «МЦ «Мы вместе», телефон - 8 (495) 522-28-00).

Прием документов осуществляется при наличии одного из родителей (законного представителя), полного пакета документов и строго в средствах индивидуальной защиты.