РИАМО - 5 авг. Следователи организовали проверку по факту обнаружения маленького ребенка в коляске на западе Москвы, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

Минувшей ночью около подъезда жилого дома на Студенческой улице прохожие нашли коляску, в которой находился маленький мальчик. Москвичи обратились в полицию.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и родителей малолетнего мальчика. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение», - сказала Иванова.

Сейчас ребенок находится в больнице, его здоровью ничего не угрожает.