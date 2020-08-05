РИАМО (МЫТИЩИ) - 5 авг. Региональный сосудистый центр Мытищинской городской клинической больницы возобновил работу в прежнем режиме, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

В период пандемии сосудистый центр был перепрофилирован под лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

«На сегодня в центре уже выполнено несколько операций. Здесь проходят лечение пациенты со всей Московской области. В сосудистый центр доставляют пациентов с острым коронарным синдромом: инфарктом миокарда и нестабильной стенокардией, ишемическим и геморрагическим инсультом. Там им оказывают высокотехнологичную помощь», - говорится в сообщении.

Основные вмешательства - стентирования артерий сердца и тромбэктомия, удаление тромбов, при инфаркте миокарда и ишемическом инсульте.

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Регионального сосудистого центра МГКБ Антон Аналеев отметил, что многие пациенты, пока не оказались в сосудистом центре на операции, даже и не подозревали, что у них есть проблемы с сосудами.

По его словам, эти болезни подчас сваливаются, что называется, как снег на голову, а ведь многие из них можно предупредить. Для этого необходимо вести здоровый образ жизни, проходить диспансеризацию, следовать советам врача.

На вооружении врачей Регионального сосудистого центра ангиографы – рентгенаппараты высокого разрешения. Они поступили в МГКБ по национальному проекту «Здравоохранение» в 2018, 2019 годах. Врачи регионального сосудистого центра также выполняют операции по эмболизации артерий, кровоснабжающих опухоли, например, при миоме матки, доброкачественной гиперплазии предстательной железы (аденоме простаты).