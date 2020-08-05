РИАМО - 5 авг. Бассейн отремонтируют в физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард» в Солнечногорске, к работам уже приступили, специалисты заменят все инженерные коммуникации и покроют чашу новым прорезиненным материалом, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Полностью завершить работу планируют до сентября.

«Перед началом работ воду из бассейна сливали около недели. После этого рабочие провели демонтаж старого покрытия чаши и очистили ее от ржавчины. В ближайшее время здесь приступят к замене всех инженерных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Вместо решеток по периметру бассейна положат специальную ребристую плитку, чтобы посетители не поскальзывались.

Замдиректора спортивной школы №1 Александр Валуев уточнил, что специалисты в своей работе будут использовать современные и качественные материалы.

Общая длина крытого бассейна на четыре дорожки в ФОК «Авангард» составляет 25 метров, а глубина — 1,8 метра.

Здание спорткомплекса построили в 1999 году, с этого времени его капитально не ремонтировали.