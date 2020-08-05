РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. В Балашихинском родильном доме в микрорайоне Саввино после временного перепрофилирования под инфекционное отделение возобновили прием рожениц, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

С момента выписки последнего пациента с коронавирусом прошло более двух недель. За это время там провели полную санитарную обработку всех помещений. Для пациенток с подозрением на Covid-19 организован специальный изолированный бокс, укомплектованный всем необходимым оборудованием, с отдельным входом.

«Балашихинский родильный дом в микрорайоне Саввино возобновил работу в обычном режиме. Поступающим роженицам измеряют температуру, выдают медицинские защитные маски, также сдается анализ на наличие коронавируса. Перед возобновлением работы роддома медперсонал прошел двухнедельную самоизоляцию, сдал тест Covid-19 – медики будут проходить его еженедельно», - говорится в сообщении.