РИАМО - 5 авг. Сотрудники управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям обнаружили в июле признаки нарушения земельного законодательства РФ на территории Коломенского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Было проведено пять плановых (рейдовых) осмотров, обследований объектов земельных отношений в Коломенском городском округе и городском округе Луховицы Московской области общей площадью 845 гектаров», – уточняется в сообщении.

В результате проверочных мероприятий на трех земельных участках общей площадью 35 гектаров на территории Коломенского городского округа удалось выявить признаки нарушений земельного законодательства РФ. Земля заросла многолетними сорняками и древесно-кустарниковой растительностью.

Сотрудники управления выдали предостережение собственнику земли АО «Сомэкс» с обязательством устранить нарушения до 15 октября.