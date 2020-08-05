РИАМО – 5 авг. Личный фотограф Аллы Пугачевой Роман Родин поделился фотографией молодого Игоря Крутого, сделанной на съемках клипа «Осень в Филадельфии», сообщает Федеральное агентство новостей.

На снимке Крутой сидит на диване, положив голову на плечо жены, которая разговаривает по телефону. Фото сделано в Америке.

«Недавно Игорь Крутой отметил свой день рождения. Я поставил снятое мною фото Игоря Яковлевича с женой в Лос-Анджелесе. Это было в конце 90-х, когда я снимал кино о Шуфутинском, в частности, клип «Осень в Филадельфии», — отметил Родин.