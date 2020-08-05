РИАМО - 5 авг. В подмосковном Солнечногорске возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел утром в среду.

«Оперативные сотрудники ОМВД России по городскому округу Солнечногорск пришли в одну из квартир с постановлением суда об обследовании помещения жилища на предмет проверки информации о причастности мужчины к незаконному обороту оружия. В результате мужчина выстрелил в живот и ногу одного из сотрудников», – говорится в сообщении.

Мужчину 1975 года рождения, напавшего на оперативника, задержали. Пострадавший сотрудник полиции доставлен в больницу.

Во время обыска в квартире обнаружили коробки с патронами и составные части разного огнестрельного оружия. Следователи устанавливают мотивы злоумышленника и все обстоятельства произошедшего.

Как уточнила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, злоумышленник ранил старшего лейтенанта полиции, оперуполномоченного ОУР ОМВД России по городскому округу Солнечногорск. В настоящее время врачи оказывают пострадавшему необходимую медицинскую помощь.