РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 авг. В подмосковных Люберцах в среду состоится онлайн-обзор детских книг, он начнется в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В среду, 5 августа, центральная детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан на онлайн-мероприятия. В 12:00 начнется обзор детских книг «Волшебная страна детства», - говорится в сообщении.

В 14:00 можно будет послушать и попытаться отгадать загадки, посвященные Международному дню светофора.

Мероприятия пройдут по ссылке.