РИАМО - 5 авг. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от однокомнатных квартир сиротам Андрею и Владиславу, которые на днях отметили свое совершеннолетие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Сиротам предоставили жилье с отделкой, оно расположено в новом микрорайоне городского округа.

«Ребята, оставшиеся без попечения родителей, - одна из самых незащищенных категорий жителей. Наша обязанность – подготовить их к вступлению во взрослую жизнь», - сказал Спасский.

В рамках закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» администрация Ленинского округа ежегодно обеспечивает квартирами порядка десяти ребят.

До конца текущего года еще пять сирот, достигших совершеннолетия, получат собственное жилье.