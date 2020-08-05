РИАМО - 5 авг. Глава Ленинского городского округа Алексей Спасский вручил ключи от однокомнатных квартир сиротам Андрею и Владиславу, которые на днях отметили свое совершеннолетие, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
Сиротам предоставили жилье с отделкой, оно расположено в новом микрорайоне городского округа.
В рамках закона Московской области «О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» администрация Ленинского округа ежегодно обеспечивает квартирами порядка десяти ребят.
До конца текущего года еще пять сирот, достигших совершеннолетия, получат собственное жилье.
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