РИАМО - 5 авг. За последние сутки в столице выявили 687 новых случаев заражения коронавирусом, среднее число новых инфицированных за сутки на 45% меньше, чем в прошлом месяце, сообщает оперативный штаб Москвы.

Между тем, среднесуточный темп прироста за последнюю неделю составляет 0,27, а число новых случаев на 63% меньше, чем два месяца назад.

«Среди новых заболевших 49,7% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 26,1% — от 46 до 65 лет, 8,5% — от 66 до 79 лет. Еще 4% — старше 80 лет. Также 11,7% среди заболевших являются детьми», — говорится в сообщении пресс-службы.

Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

В столице сняли почти все ранее введенные ограничения из-за распространения коронавируса. Но в общественных местах нужно находиться в масках и перчатках, а также соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

5 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В Москве среднее число заболевших за сутки почти в два раза меньше, чем месяцем ранее. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

- Россия сняла ограничения на безвизовый въезд для иностранцев. Ранее об открытии границ для россиян объявила Черногория, однако прямого сообщения между двумя странами пока нет - попасть в Черногорию из РФ можно с пересадкой в Турции.

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.