РИАМО - 5 авг. Ремонт трамвайных путей заканчивается около станции столичного метро «Преображенская площадь», движение трамваев будет восстановлено в субботу, 8 августа, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Уже в эту субботу трамваи № 2, 4л, 4п, 7, 11, 13, 36 и 46 будут ходить так же, как и раньше. Маршрут № 34 тоже вернется в свой прежний график работы — только по будням», — уточняется в сообщении.

При этом автобусы № 02, 013, 036 перестанут работать.