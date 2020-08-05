РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 5 авг. Молодогвардейцы в рамках проекта «Народный контроль» провели мониторинг продуктовых магазинов на предмет наличия разметки, указывающей социальную дистанцию, и наличия масок у покупателей, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения «Молодой Гвардии».

«Сейчас, в период снижения ограничений, как никогда важно, чтобы жители продолжали бережно относиться к своему здоровью – соблюдали дистанцию, помнили о средствах защиты. В этом огромную помощь оказывают сами магазины, которые соблюдают рекомендации правительства», - отметил заместитель руководителя местного отделения «Молодой Гвардии» Филипп Чернов.

По результатам проверки ряда магазинов, нарушений выявлено не было: разметка нанесена, товары продают только людям в масках, и в самом магазине сотрудники отслеживают, чтобы покупатели находились в средствах защиты.