РИАМО - 5 авг. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту обнаружения минувшей ночью малыша в коляске без взрослых, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
По предварительным данным, в ночь на среду недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие нашли коляску с маленьким мальчиком. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.
«В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.
На место происшествия выезжал Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.
Ребенка на данный момент передали в медицинское учреждение.
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