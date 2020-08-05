РИАМО - 5 авг. Прокуратура Москвы организовала проверку по факту обнаружения минувшей ночью малыша в коляске без взрослых, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По предварительным данным, в ночь на среду недалеко от подъезда жилого дома по улице Студенческая прохожие нашли коляску с маленьким мальчиком. Они сообщили об этом в правоохранительные органы. Сейчас жизни и здоровью малыша ничего не угрожает.

«В ходе проверки, которую проводит Дорогомиловская межрайонная прокуратура, будет дана оценка соблюдению прав несовершеннолетних и исполнению родителями своих родительских обязанностей по воспитанию детей», — говорится в сообщении.

На место происшествия выезжал Дорогомиловский межрайонный прокурор Иван Яненко.

Ребенка на данный момент передали в медицинское учреждение.

В Подмосковье отец до смерти избил 6‑летнего сына за плохое поведение>>