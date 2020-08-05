РИАМО - 5 авг. 31% опрошенных жителей России решают уволиться с работы из-за того, что им не повышают зарплату, сообщает РИА Новости.

Опрос среди россиян провели в августе. В нем приняли участие 3,5 тысячи человек.

«Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% — отсутствие карьерного роста», - говорится в отчете сервиса подбора персонала Работа.ру.

Еще 10% и 7% респондентов отметили в качестве причины увольнения - желание трудиться ближе к дому и уделять больше времени своей семье соответственно.

Поменять место работы из-за конфликтов или желания переселиться в другой город (страну) высказали по 4% опрошенных.

Также сотрудники компаний отмечали, что причиной увольнения для них может стать закрытие или ликвидация фирмы.

А при поиске новой работы 54% опрошенных в основном обращают внимание на зарплату, график работы, еще 44% считают важным расстояния от дома до рабочего места.

При поиске работы жители страны еще подчеркивают важность надежности работодателя, возможности обучения и продвижения по карьерной лестнице.