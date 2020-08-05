РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 авг. Ветеранов ВОВ из Балашихи в рамках областной акции обеспечат бесплатной мобильной связью и телефонами, акция стартует 10 августа и продлится в течение месяца, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии «Единая Россия».

В Подмосковье планируется раздать телефоны 2,7 тысячам фронтовиков. Президиум Генсовета Всероссийской политической партии «Единая Россия» поддержал инициативу «Волонтеров Победы» об организации шефства над участниками и инвалидами Великой Отечественной войны и обеспечении всех фронтовиков бесплатными сотовыми телефонами, первая партия из которых была отправлена в регионы в конце апреля.

«Мобильная бригада помощи будет состоять из представителя партии, волонтера Победы и социального работника. Они посетят участников войны, помогут выбрать оператора связи и в дальнейшем вручат телефон с бесплатным тарифом», - сказала исполнительный секретарь балашихинского отделения партии «Единая Россия» Галина Черкасова.

При определении оператора для подключения сотовой связи будет использован индивидуальный подход.

«Ветеран сам выберет оператора. Будем выяснять, каким оператором пользуется его семья, у какой сотовой компании лучше всего ловится сигнал на конкретной территории. Исходя из этого, будем получать SIM-карту и вручать телефон с выбранным поставщиком связи», - пояснила член регионального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Светлана Колтовских.

Данные телефоны представляют собой средства для оперативного реагирования и экстренной помощи, в них будут занесены все необходимые для каждого фронтовика полезные номера: тревожных служб, лечащего врача, закрепленного за ним соцработника и волонтера.

Также вместе с телефонами ветераны получат именные номерные сертификаты. С ними закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры в ближайшем отделении любого из крупных сотовых операторов смогут подключить телефонный аппарат к тарифу с пожизненным лимитом.

Секретарь областного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов выразил надежду, что подаренные телефоны помогут фронтовикам больше общаться с близкими, друзьями, однополчанами.

«Пусть это порадует наших дорогих ветеранов, добавит им счастливых минут», - подчеркнул Брынцалов.