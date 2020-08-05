РИАМО – 5 авг. За время пандемии коронавируса мошенники стали чаще создавать фейковые сайты доставки еды и электроники, причем делать это они начали качественнее, пишет в среду газета «Коммерсант».

С мошенниками компании ведут активную борьбу, но не всегда успевают.

«С апреля в рунете появилось 56 клонов Delivery Club, тогда как раньше их вообще не было; как минимум 30 фишинговых копий обнаружилось у «Сбермаркета» и «Яндекс.Еды», также фишинговые площадки копируют сайты «Утконоса», «ВкусВилла» и «Перекрестка», - говорится в сообщении.

Также аферисты создают поддельные сайты Samsung и «Ситилинка». Они практически полностью копируют оригинальные: на них есть каталог с сотнями позиций, можно выбрать ресторан, заказать блюда, ввести адрес доставки и оплатить заказ банковской картой.

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5 АВГУСТА

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.