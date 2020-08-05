РИАМО - 5 авг. Два птенца кафрских рогатых воронов вылупились в Московском зоопарке в апреле, одному из них зоологи помогли появиться на свет, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоосада.

Численность кафрских рогатых воронов в природе катастрофически мала: они размножаются очень медленно – в среднем выживает только один птенец в 9-10 лет. В Московском зоопарке эти птицы размножаются уже четвертый год подряд.

«Один из птенцов не мог проклюнуться из яйца. Мы уже слышали его писк, но птенец не показывался наружу. Мы сделали небольшое отверстие в скорлупе, чтобы запустить внутрь воздух, иначе он мог бы задохнуться. Прождали еще сутки, но птенец не проклевывался. Мы расширили отверстие, после этого он начал выбираться самостоятельно. И тогда мы увидели, что у него искривлен клюв, именно из-за этого он не мог пробраться сквозь скорлупу», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Затем птенца выкармливали искусственно. Птицу в зоосаде назвали Никой, что значит – победа. Сейчас птенцы уже окрепли и едят взрослую пищу: мышей, насекомых, ягоды и фрукты. Они уже во всем подражают взрослым и участвуют в специальных тренингах. Зоологи постоянно разрабатывают для кафрских воронов различное обогащение среды.

В Московском зоопарке содержится самая крупная группа кафрских воронов среди зоосадов мира. Всего в зоопарке живет группа из девять птиц: размножающаяся пара – Карл и Клара, пятеро подростков, которые появились на свет в 2017, 2018 и 2019 годах, а также два новорожденных вороненка. Их вольер находится в Доме птиц на старой территории.