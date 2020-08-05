РИАМО - 5 авг. За минувшие сутки в столице выявили 687 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев заболевания в городе составляет 244 784, сообщает московский оперштаб.

За последние сутки после успешного лечения в столице выписались 1329 Covid-пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в городе до 184 969.

В Москве за минувшие сутки умерли 11 человек с подтвержденным Covid-19, за все время пандемии в городе скончался 4521 пациент.

За минувшие сутки в России выявили 5204 новых случая инфицирования коронавирусом в 83 регионах. Скончались 139 пациентов, полностью поправились 7555 пациентов.

С начала пандемии в стране зафиксировали 866 627 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Жертвами пандемии стали 14 490 человек, победили болезнь 669 026 человек.

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Текстовая трансляция

5 АВГУСТА

- За сутки в России зафиксировали 5 204 случаев заболевания коронавирусом. В Москвевыявили 687 случаев. В Подмосковье - 162 случая.

- За минувшие сутки в Москве умерло 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в столице скончались 4 521 человек.