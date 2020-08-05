РИАМО - 5 авг. В ночь на среду в полицию поступило сообщение о том, что на Студенческой улице в Москве стоит коляска, в которой плачет ребенок, а взрослых рядом нет, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

По этому адресу выехали сотрудники автопатруля ОМВД России по району Дорогомилово.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили оставленного в коляске маленького мальчика. Успокаивая малыша, полицейские незамедлительно вызвали медиков и ребенок передали в медучреждение», - говорится в сообщении.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего и проводятся мероприятия по розыску людей, бросивших малыша.

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