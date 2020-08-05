РИАМО - 5 авг. Сотрудники «Мосгаза» провели реконструкцию газовых сетей столицы под МКАД методом санации без остановки движения транспорта, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Стометровый отрезок пролегает прямо под оживленным участком МКАД. Он работает с 1978 года, реконструкция потребовалась из-за окончания срока эксплуатации.

«Газопровод питает газом столичную ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго», которая считается одной из крупнейших тепловых станций Европы и обеспечивает теплом и электричеством жителей севера, северо-востока и северо-запада столицы. Также он снабжает газом газораспределительную станцию «Коровинское шоссе», которая, в свою очередь, понижает давление и подает газ на промышленные предприятия, расположенные на севере города, и в жилые дома», - говорится в сообщении.

После чистки трубы была проведена телеметрия с помощью робота, чтобы увидеть качество труб. Далее в газомагистраль направили специальный надувной полимерный рукав, который приклеился к металлическому корпусу. Таким образом, труба стала лишь футляром для нового композитного чулка, по которому пошло голубое топливо.

Работы провели по новой технологии, которая не требует создания длинных траншей и прокладки новых труб.

«Мы используем этот метод с 2010 года, за это время он зарекомендовал себя как особенно эффективный способ в городских условиях, стесненных магистралями, железнодорожными, автомобильными, парковыми зонами. Метод санации позволяет минимизировать транспортную нагрузку и провести работы по реконструкции с максимальным комфортом для жителей столицы», – сказал гендиректор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Он уточнил, что данный метод прокладки труб позволяет не выбирать новую трассу, а использовать старую. После применения технологии санации срок эксплуатации газопровода продлевается до порядка 40 лет.

Также компания параллельно производит реконструкцию газопровода методом санации на ТЭЦ-26, в которой две трубы и два перехода под МКАД. На текущий момент «Мосгаз» выполнил методом санации 6,5 из 14 километров, планируемых в 2020 году.