РИАМО - 5 авг. Правительство РФ поддержало инициативу о профессиональном обучении молодых мам по востребованным профессиям, пишет в среду газета «Известия».

Соответствующие поправки в закон «О занятости населения в РФ» инициировала депутат Ирина Яровая.

«Она предлагает установить новую обязанность для органов службы занятости: направлять на профессиональное обучение и дополнительное образование по востребованным специальностям женщин, находящихся в декретном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет», — говорится в статье.

В правительстве согласились, что такая мера позволит женщинам получить новые профессиональные навыки и быстро адаптироваться при возвращении на работу.

При этом в законопроекте и пояснительной записке ничего не говорится о том, будет ли обучение на курсах для молодых мам добровольным.

Кроме того, Яровая предложила разрешить декретницам обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

Поправки в закон о занятости населения могут быть рассмотрены уже в осеннюю парламентскую сессию.