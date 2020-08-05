РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 авг. В одном из СНТ неподалеку от поселка Нахабино подмосковного Красногорска жители заметили гигантских слизней, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

«Во вторник вечером приехала домой и в траве увидела целое семейство гигантских слизней. Я о них раньше слышала, но надеялась, что до нашего СНТ эта напасть не доберется», - сообщила жительница СНТ.

В Подмосковье этим летом наблюдается настоящее нашествие гигантских слизней. Их также называют испанскими, польскими, лузитанскими, а также красными придорожными.

Вредители отличаются крупным размером - взрослые особи достигают 12 сантиметров в длину. Буквально за одну ночь слизни способны уничтожить посадки на грядке.

Слизни всеядны. Кроме того, они представляют опасность для человека, так как переносят такие инфекции, как кишечная палочка.