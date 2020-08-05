РИАМО - 5 авг. В столице 50-летний мужчина обратился в полицию с заявлением о списании с его банковского счета более 6,7 миллиона рублей и свыше 24,6 миллиона рублей у его 81-летней матери-пенсионерки, сообщил РИАМО в среду представитель ГУ МВД России по столице.

По его словам, списания проводились с банковских счетов неизвестными с 18 мая по 16 июля.

«Общий материальный ущерб составил 31 миллиона 400 тысяч 750 рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту в настоящий момент назначена проверка.