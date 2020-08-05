РИАМО - 5 авг. Детские оздоровительные лагеря на базе трех школ подмосковного Реутова запустили первые смены, в которых отдохнут порядка 140 детей, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Станислава Каторова.

«С 3 августа начали функционировать детские оздоровительные лагеря при школах Реутова. Подготовка учреждений к приему детей началась после соответствующего постановления губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Смена продлится до конца августа, всего за этот период в школьных лагерях отдохнут почти 140 юных жителей», - говорится в сообщении.

Детские лагеря в Реутове действуют на территории трех школ – №1 и №2 на северной стороне, а также в школе №10 в южной части муниципалитета.

«В этом году сроки летней оздоровительной кампании пришлось перенести из-за коронавируса. Распорядок дня и досуг организованы с учетом санитарно-эпидемиологических рекомендаций: большинство занятий проходит на свежем воздухе, после мастер-классов, игр и квестов в помещении в обязательном порядке проводят проветривание и необходимую дезинфекцию поверхностей», - отметил Каторов.

Все внутренние помещения лагерей оборудованы бактерицидными фильтрами воздуха, увеличено расстояние между местами отдыха детей. Кроме того, установлен строгий контроль за состоянием здоровья педагогов и обслуживающего персонала.